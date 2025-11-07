Mössingen ehrte langjährige Blutspender

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Rund 500 Menschen profitieren jährlich von Blutspendern aus Mössingen. Oberbürgermeister Michael Bulander bedankte sich bei regelmäßigen Spendern für ihre stille, aber lebensrettende Hilfe" mit einem Präsent. Drei von ihnen, Wolfgang Eißler, André Geiler und Bernd Maier gingen bereits 75 Mal zur Blutspende. Anna Maier und Angelika Mager waren 50 Mal dabei, Martin Stühlmeyer und Swen Reuther 20 Mal. Für jeweils zehn Blutspenden wurden Markus Geiger, Tobias Geiler, Axel Gürtel, Erna Kästle, Christina Rettich, Raphaela Schmoller und Marcel Schuler geehrt.

OB Bulander erinnerte vorher an das Schicksal von Georg Kreiter: Dieser hatte einen Motorradunfall nur dank Bluttransfusionen überlebt. Sein Wille führte ihn zurück ins Leben. Seiner Querschnittslähmung begegnete er mit Sport: Als Monoski-Fahrer nahm er 2014 und 2018 an den paralympischen Spielen teil, 2015 gewann er zwei Weltmeistertitel. Bulander zitierte Kreiter: »Ohne Menschen, die Blut gespendet haben, hätte ich diese Chance nie bekommen.« (GEA)