Kunstrasen im Belsener Ernwiesenstadion wird erneuert

MÖSSINGEN. Vor 40 Jahren waren die kommunalen Finanzen in Baden-Württemberg allgemein im grünen Bereich. In dieser Zeit rüsteten viele Gemeinden die Sportplätze ihrer Fußballvereine auf Kunstrasen um. Die Stadt Mössingen versah damals das Ernwiesenstadion mit dem künstlichen Belag. Dieser muss nun erneuert werden: »Wir müssen etwas tun«, betonte Oberbürgermeister Michael Bulander in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.

Der Platz wird stark genutzt: Neben den Fußballern des TV Belsen spielen Freizeitsportler und Schulklassen darauf. Laut der Verwaltung wird der Platz besonders stark in den Wintermonaten genutzt, wenn die Rasenplätze in der Stadt nicht bespielbar sind. Es sei allerdings eine Komplett-Sanierung notwendig, um das Ernwiesenstadion auf viele Jahre in der Zukunft bespielbar zu halten, betonte Michael Braun vom Reutlinger Planungsbüro Dreigrün, der mit dem Gutachten zum Zustand des Platzes beauftragt worden war.

2004 wurde die Spielfläche zuletzt ausgetauscht

Braun blickte in die Vergangenheit zurück: 2004 sei der Teppich zuletzt ausgetauscht worden. Dessen obere Schicht sei mittlerweile zerschlissen. Der Kunstrasen selbst und die Wege drumherum weisen mittlerweile Setzungen auf, die Zäune seien schief. Der Platz müsse bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern gerichtet werden. Man müsse den Grund stabilisieren, der Platz müsse einerseits dicht und andererseits wasserdurchlässig sein.

Ein Gutachten im Frühjahr 2024 ergab, dass die Schotterschicht unter dem Platz lediglich 17 Zentimeter betrage. Es habe sich Wasser gesammelt, der Platz sei frostempfindlich geworden. Damit die neue Elastikschicht die geforderte Mindestbelastung von 60 Mega-Newton aushalten könne brauche man einen Hochbau des Platzes von 45 Zentimetern, folgerte Braun.

Der neue Belag wird 27,5 Zentimeter höher als bisher

Auf die wasserdurchlässige Asphaltschicht werde eine weitere Schicht aufgetragen und darüber der neue Kunstrasen verlegt. Der Platz wird demnach 27,5 Zentimeter höher als bisher. Die Außenabmessungen bleiben gleich. Eine gewünschte Verbreiterung des Platzes um zwei Meter »sehen wir nicht vor«, so Braun. Die Sicherheitsbereiche werden weiß liniert, es gebe sowohl ein neues Wege-, als auch ein neues Drainage-System.

Die alten Schichten, darunter auch die bisherige Spielfläche, sollen in Bahnen von drei Metern Breite abgetragen und recycelt, neue Wege gepflastert werden. Die Rampe zum Spielfeld werde flacher angelegt. Tore, Eckfahnen und Ballfangzäune sollen ebenfalls erneuert werden. Man rechne mit einer Bruttogesamtsumme von 1,44 Millionen Euro, so Braun. Die muss die Stadt nicht alleine stemmen: Die kommunale Sportstättenbauförderung schießt eine Summe von 120.000 Euro zu.

Der Platz wird nicht mehr mit Kunststoffgranulat verfüllt, sondern mit Quarzsand

Gemeinderätin Katharina Matheis wollte wissen, womit die neue Elastikschicht verfüllt werde, Kunststoff-Granulat sei ja ab 2031 verboten. Michael Braun antwortete, dafür werde man Quarzsand verwenden, "Verfüllung mit Kork wäre teurer." FWV-Rat Steffen Eissler begrüßte die Pläne als "stimmiges Gesamtkonzept. Frank Loose (SPD) plädierte an das Ratskollegium, dies unbedingt zu machen, auch wenn es aufwändig und teuer sei. Das Gremium entschied sich einstimmig dafür.

Im Oktober dieses Jahres sollen die Baumaßnahmen vergeben werden. Im März 2026 soll Baubeginn sein, im Herbst desselben Jahres soll der Platz wieder bespielt werden können. (GEA)