Kommt die Tübinger Müllabfuhr doch in private Hände?

Die Diskussion begleitet die Unistadt schon seit Jahren: Soll die Müllabholung - bislang in die Kommunalen Servicebetriebe (KST) integriert - in Zukunft von einem privaten Unternehmen abgewickelt werden? Das würde Tübingen rund 600.000 Euro im Jahr sparen. Doch es gibt Gegenargumente.

Noch drehen die orangefarbenen Fahrzeuge der städtischen Müllabfuhr Tübingens ihre Runden. Sie werden womöglich bald von Fahrzeugen privater Unternehmen abgelöst. Foto: Michael Sturm Noch drehen die orangefarbenen Fahrzeuge der städtischen Müllabfuhr Tübingens ihre Runden. Sie werden womöglich bald von Fahrzeugen privater Unternehmen abgelöst. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.