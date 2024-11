Was sich in 50 Jahren ereignete: Erzieherinnen und Kinder reisten singend durch die Jahrzehnte des Bestehens der Kita Weilhau in Kirchentellinsfurt.

Elternvertreterin Sarah Saraiva (rechts) überreichte Susanne Gekeler, Leiterin der Kirchentellinsfurter Kita Weilhau (links), ein Tablett. Foto: Michael Sturm Elternvertreterin Sarah Saraiva (rechts) überreichte Susanne Gekeler, Leiterin der Kirchentellinsfurter Kita Weilhau (links), ein Tablett. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.