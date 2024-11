Rund 760.000 Euro hat die Gemeinde Kirchentellinsfurt aus der Grundsteuer B 2013 eingenommen. Das soll auch mit der neuen Grundsteuer so bleiben. Bei der Grundsteuer C wartet man auf Erfahrungen aus Tübingen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 hat für alle Gemeinden Folgen: Die Grundsteuer muss neu berechnet werden. Foto: Jens Büttner/dpa/dpa Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 hat für alle Gemeinden Folgen: Die Grundsteuer muss neu berechnet werden. Foto: Jens Büttner/dpa/dpa

