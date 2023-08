Kiebitze brüten wieder in der Region Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Erfolg bei der Wiederansiedlung von Kiebitzen in der Region Tübingen: Wie das Regierungspräsidium am Freitag mitteilte, haben 16 Paare des in Deutschland stark gefährdeten Vogels in diesem Jahr in drei Projektgebieten gebrütet. Schon ab Mitte Februar sei das laute »Kiewit« der Vögel in manchen Teilen des Regierungsbezirks Tübingen zu hören gewesen. Es wurden mindestens 24 flügge Jungvögel beobachtet.

Der taubengroße Vogel fällt wegen seiner Schmuckfedern am Kopf auf. Er schillert auf der Oberseite grünlich-grau, auf der weißen Unterseite hat er ein schwarzes Brustband. Weil nasse Acker- und Grünlandflächen immer seltener sind, ging sein Bestand dramatisch zurück - Experten gehen davon aus, dass er in den vergangenen drei Jahrzehnten um über 90 Prozent einbrach.

Der Kiebitz baut sein Nest am Boden und nutzt Vertiefungen zur Eiablage. Er stochert mit dem Schnabel nach Insekten und Würmern und braucht offene Flächen, um seine Jungen großzuziehen.

Im Rahmen des Wiederansiedlungsprojektes wurden flache Wasserstellen und offene Landschaften geschaffen. Auch wurden hohe Bäume entfernt, damit die Jungen nicht zur leichten Beute von Greifvögeln werden. Zur Kurzhaltung der Vegetation sollen auf umzäunten Weideflächen Wasserbüffel eingesetzt werden. »Außerdem bieten die Suhlen der Büffel dauerhaft flache Wasserzonen, in denen die Vögel nach Nahrung stochern können«, so die Behörde.

Auch der Karlsruher Zoo hilft mit einem Artenschutzprojekt: Kürzlich wurden acht dort geschlüpfte Tiere mit Mini-Technik ausgestattet, einige von ihnen wurden bei Baden-Baden ausgewildert. (dpa)