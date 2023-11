KI und Windenergie: Tübinger Stadtmuseum zeigt interaktive Kunstobjekte

Das Stadtmuseum befindet sich mitten in der Tübinger Altstadt.

TÜBINGEN. »IN-ML-OUT« lautet der Titel eines Kunstexponats, das bis Sonntag, 14. Januar, im Stadtmuseum zu sehen ist. Drei miteinander verbundene Ausstellungsstücke machen erfahrbar, wie unser Handeln das Klima beeinflusst, welche Lösungsansätze Forscher mit maschinellem Lernen unterstützen können und welche Initiativen es bereits zu erneuerbaren Energien gibt.

Besucher können mit den Objekten interagieren und dabei lernen, wie Künstliche Intelligenz helfen kann, Windenergie in Zeiten des Klimawandels bestmöglich nutzbar zu machen. Das sogenannte »IN«-Teil des Exponats veranschaulicht als Strömungssystem die Komplexität klimatischer Vorhersagen. Das »ML«-Teil steht für maschinelles Lernen – hier kann man beobachten, wie ein Algorithmus extrahierte Daten in Muster übersetzt. Das »OUT«-Teil bezieht sich auf erneuerbare Energien und macht auf einer interaktiven Karte die Entwicklung weltweiter Windgeschwindigkeiten erfahrbar.

Über ein halbes Jahr Exponate entwickelt

Die drei Design-Studierenden Laura Neuscheler, Samuel Stober und Arne Sanwald von der staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart haben die drei Exponatsteile über ein halbes Jahr lang entwickelt – im stetigen Austausch mit zwei Forscherinnen des Tübinger Exzellenzclusters »Maschinelles Lernen: Neue Perspektiven für die Wissenschaft«. Hinter der Installation steckt aktuelle Wissenschaft: Um die Stromgewinnung aus Wind effektiv auszubauen, muss man möglichst genau wissen, wie sich die Windgeschwindigkeiten in Zukunft verändern. Durch den Klimawandel werden solche Vorhersagen immer schwieriger.

Das Exponat ist im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung »Cyber and the City – Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen« zu sehen. Während der Laufzeit sind immer samstags – außer am 23. und 30. Dezember – zwischen 14 und 17 Uhr Mitarbeiter vor Ort, um Fragen zu beantworten. Der Eintritt ist frei. (eg)

www.tuebingen.de/stadtmuseum