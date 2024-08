Die hohen Temperaturen locken am Wochenende wie schon an den Tagen zuvor zahlreiche Besucher an den Kirchentellinsfurter Badesee. Viele junge Leute und Familien mit Kindern unterwegs. Es geht geordneter zu als früher.

Urlaubsidylle: Badespaß am Kirchentellinsfurter Baggersee. FOTO: STRAUB Urlaubsidylle: Badespaß am Kirchentellinsfurter Baggersee. FOTO: STRAUB

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.