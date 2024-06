Die Beweislage reicht nicht aus. So begründete Amtsrichter Lutz Epple seinen Freispruch für einen Kirchentellinsfurter Feuerwehrmann. Der 39-Jährige soll Bürgermeister Bernd Haug und Ortsbaumeister Martin Lack unflätig beleidigt haben, so die Anklage.

