Küchenbrand in Bodelshausen: Feuerwehr rettet zwei Senioren

BODELSHAUSEN. Kleine Unachtsamkeit - schwerwiegende Folgen. Weil sie das Essen auf dem Herd vergessen hatten, hat sich das Kochgeschirr überhitzt und die verbrannten Speisen führten zu einer starken Rauchentwicklung: Zwei Senioren erlitten am Donnerstagnachmittag in der Mozartstraße in Bodelshausen Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr musste die beiden aus dem mittleren Stock des Wohnhauses gegenüber der Wäschefirma Speidel aus der verqualmten Wohnung ins Freie retten.

Einsatzkräfte vor dem Wohnhaus Foto: Jürgen Meyer

Da die zwei betagten Personen dem giftigen Rauch mehrere Minuten lang ausgesetzt waren, ehe die zwanzigköpfige Rettungsmannschaft mit zwei Löschfahrzeugen eintraf, mussten sich zwei DRK-Rettungswagen-Besatzungen intensiv um die Patienten kümmern. Sie wurden in Kliniken gefahren. Da kein offenes Feuer in der Küche entstanden war, beschränkte sich der Einsatz der Wehrleute auf das Duchlüften der Wohnung. (GEA)