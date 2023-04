»Judenstern« und »N-Wort«: Palmer sorgt für Empörung und verteidigt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Äußerungen von Boris Palmer sorgen derzeit mal wieder für Empörung. Der Tübinger Oberbürgermeister verwendete bei einem Vortrag mehrmals das »N-Wort«. Außerdem wird ihm vorgeworfen, den Holocaust in einem Gespräch mit Demonstranten relativiert zu haben. Das sorgt bundesweit für Schlagzeilen und teilweise für heftige Reaktionen in den Sozialen Medien. Doch wie kam es überhaupt zu dem Eklat?

Palmer: »Das ist nichts anderes, als der Judenstern«

Palmer war am Freitagabend bei der Migrationskonferenz an der Goethe-Universität Frankfurt zur Diskussionsrunde »Migration steuern, Pluralität gestalten« eingeladen. Vor der Veranstaltung kam es im Freien zu heftigen Wortwechseln mit Demonstranten. Einige von ihnen hatten den OB mit Parolen wie »Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda« empfangen und ihm vorgeworfen, das »N-Wort« auf seiner Facebook-Seite zu verwenden.

Boris Palmer vor der Goethe-Universität Frankfurt vor seinem Vortrag auf der rechtsextremen Plattform »Migration steuern, Pluralität gestalten«. Sagt das genug aus oder werden mehr Worte gebraucht? #nazisraus

Videoaufnahmen, die bei Twitter veröffentlich wurden, dokumentieren, wie sich Palmer verteidigt. »Ihr beurteilt Menschen anhand von einem einzelnen Wort«, sagt er und ergänzt nach einer kurzen Pause: »Das ist nichts anderes, als der Judenstern.« Zu viel für die ohnehin schon aufgebrachten Studenten. »Was? Hör auf, hör auf« und »das ist einfach nur Relativierung des Holocausts«, schallt es dem Tübinger Grünen-Politiker (Mitgliedschaft ruht) entgegen. Seine Versuche, sich zu erklären, gehen in den lauten Protesten unter.

Wann ist das »N-Wort« legitim?

Bei der anschließenden Veranstaltung, erklärte Palmer, wann die Benutzung des »N-Worts« aus seiner Sicht legitim ist, und wann nicht. Zunächst erläuterte er: »Der simple Sprechakt gibt keine Auskunft darüber, ob eine Person ein Nazi ist, oder nicht. Die Frage ist immer die des Kontextes.« Und weiter: »Wenn ich eine Person, die vor mir steht, als Neger bezeichne, weil sie schwarze Hautfarbe hat, ist es eine justiziable Beleidigung. Brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren.«

Deutschland 2023 - Migrationskonferenz an der @goetheuni und OB Boris Palmer wiederholt innerhalb von 45 Sekunden allein 5 Mal das rassistische N-Wort und erntet dafür lautstark Zustimmung und Beifall.

Eine Schande für den Bildungsstandort Deutschland!



Eine Schande für den Bildungsstandort Deutschland! pic.twitter.com/IVfKxVZo1A — Jasmina Kuhnke (@ebonyplusirony) April 28, 2023

Wenn man aber beispielsweise die Frage debattiere, "ob Astrid Lindgrens Roman in Zukunft "Südseekönig" oder "Negerkönig" heißen soll, dann sei das eine vollkommen legitime Verwendung des "N-Wortes", so Palmer. "Auf der beharre ich und ich lasse mich nicht aus dieser Verwendung des Wortes an sich zum Nazi oder Rassisten stempeln." Doch genau das passiert aktuell vielerorts im Internet, während der Moderator der Veranstaltung den Raum mit den Worten: "Herr Palmer, mit ihnen will ich nichts mehr zu tun haben" laut Medienberichten verlassen haben soll.

»Skandal«, »unnötig«, »beleidigend«, schreiben Kommentatoren. Manche fordern, Palmers Rausschmiss aus der Partei, andere mahnen, er solle bei seinen Äußerungen mehr Rücksicht auf die Gefühle anderer zu nehmen. Doch es gibt auch Zustimmung für seine Argumente: »Im Duden gibt es auch einen Eintrag zu diesem Wort. Dadurch ist der Duden keine Nazi-Lektüre. Es ist halt der Duden, der dieses Wort im Kontext der reinen Informationsvermittlung über das Wort selbst erwähnt«, kommentiert eine Twitter-Userin.

Tübinger Oberbürgermeister nimmt Stellung

Noch am selben Abend nahm der Tübinger OB auf seiner Facebookseite Stellung zu den Vorfällen und Vorwürfen. »Die Theorie, dass schon ein Sprechakt an sich rassistische Strukturen reproduziere, teile ich nicht«, schreibt er. Das hoch umstrittene Wort gehöre nicht zu seinem aktiven Wortschatz. »Ich benutze es nur, wenn darüber diskutiert wird, ob man schon ein Rassist ist, wenn man es verwendet. Darüber entscheidet für mich der Kontext.«

Welche Rolle der Kontext bei der Verwendung des »N-Worts« spielt, erklärt er mithilfe eines Beispiels aus einem Buch von Dunja Hayali. »In der Münchener S-Bahn werden Jungs mit schwarzer Hautfarbe von Älteren drangsaliert. Alle schweigen dazu, aber ein alter Herr, Ur-Bayer, greift ein: 'Ihr lasst‘s mir den Negerbuam in ruh!'« Der Mann ist laut Palmer zweifelsohne für seine Zivilcourage zu loben, auch wenn er einen veralteten Sprachgebrauch pflegt. »Kontext und Motivation komplett auszublenden ist für Kommunikation tödlich. Deshalb lehne ich das ab.« (GEA)