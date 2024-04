Unfall mit Linienbus in Tübingen - mehrere Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem Verkehrsunfall in der Tübinger Europastraße sind am Dienstagabend mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 60-Jähriger befuhr gegen 17.50 Uhr mit seinem BMW X1 die Europastraße aus Richtung Freibad und wollte nach links auf die Auffahrt zur Hegelstraße einbiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier stieß der Wagen mit einem auf der Europastraße entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Durch die Kollision mit dem Bus wurde der BMW von der Fahrbahn abgewiesen und prallte mit einem, auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrenden, 29-jährigen Lenker eines Elektroscooter zusammen, der zu Boden stürzte. Dieser zog sich mehrere schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ebenso verletzten sich insgesamt fünf Fahrgäste im Linienbus, darunter eine 30-Jährige ebenfalls schwer. Bei vier der verletzten Passagiere war eine weitere Behandlung in den umliegenden Kliniken notwendig, sodass sie durch den Rettungsdienst in diese transportiert wurden. Der Unfallverursacher und der 51 Jahre alte Busfahrer blieben unverletzt.

Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, als auch der Linienbus waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der gesamte Sachschaden wird auf circa 45.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, vor Ort. Die Unfallörtlichkeit war bis 20.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (pol)