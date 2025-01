Jetzt beginnt die heiße Phase der Tübinger Haushaltskürzungen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Tübinger Fraktionen ihre Haushaltsreden gehalten. Dass der Rotstift vehement angesetzt werden muss, tut allen Mitgliedern im Gremium weh. Die Gründe für die finanzielle Schieflage liege indes nicht an verfehlter Kommunalpolitik, sondern an Entwicklungen, auf die Tübingen gar keinen Einfluss habe. Doch nicht alle wollten sich die Erklärung so leicht machen.

Vor der Sitzung des Gemeinderats versammelten sich die Menschen am Donnerstag auf dem Tübinger Marktplatz. Sie demonstrierten gegen Kürzungen im Haushalt. Foto: Paul Runge Vor der Sitzung des Gemeinderats versammelten sich die Menschen am Donnerstag auf dem Tübinger Marktplatz. Sie demonstrierten gegen Kürzungen im Haushalt. Foto: Paul Runge

