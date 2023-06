Ist das Tübingens neue Partnerstadt in der Ukraine?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Unistadt ist auf der Suche nach einer Partnerstadt in der Ukraine – und die Sache wird konkret. Aus einer Gruppe von neun Kandidaten hat sich eine Favoritin herausgeschält: Krementschuk soll es sein.

Die Stadt am Dnjepr, 300 Kilometer südöstlich von Kiew, ist in Tübingen nicht völlig unbekannt. Vor dem Krieg, 2019, gab’s schon mal eine Anfrage aus Krementschuk. Damals war die weltpolitische Lage noch ganz anders.

Jetzt will Tübingen Solidarität zeigen. Die Voraussetzungen für Verbindungen hält man im Rathaus für günstig. Krementschuk hat auch eine Uni – laut Wikipedia sogar zwei: eine staatliche polytechnische und eine private für Wirtschaft, Informationstechnologien und Management. Die Zahl der Studierenden ist in Tübingen fast doppelt so hoch. Krementschuk wiederum zählt mehr als doppelt so viele Einwohner wie Tübingen.

Gelsenkirchen war schneller

Nun will man die erste Phase der Annäherung starten und dabei das Generalkonsulat einbinden, das schon Unterstützung signalisiert hat. Zunächst soll’s Online-Treffen geben. Im Zuge des weiteren Verfahrens will man klären, wo sich Anknüpfungen ergeben. Eine Gruppe von Künstlern habe schon seit 25 Jahren Kontakte zur Kulturszene in Krementschuk.

In der Vorauswahl hat man sich offenbar auch intensiv mit Poltava beschäftigt. Doch diese Stadt ist noch größer und schon seit 25 Jahren mit Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern verbunden. Unter den anderen auf der Liste ist hierzulande vor allem Mykolajiw bekannt, das derzeit fast täglich in den Nachrichten vorkommt.

Auch bei der Partnerschaft mit Krementschuk war eine andere deutsche Stadt schneller als Tübingen. Gelsenkirchen hat die zentral-ukrainische Stadt schon 2022 als Partnerkommune außerhalb der offiziellen Städtepartnerschaften angenommen. Im Laufe des Jahres habe sich ein besonders enger Austausch entwickelt, ist von dort zu hören.

Tübingen geht davon aus, dass man eine Solidaritäts-Partnerschaft eingeht. Die Stadtverwaltung schlägt vor, sie erst mal bis »fünf Jahre nach Beendigung des Krieges« zu befristen. Danach gehe man nicht zwangsläufig auseinander. Entwickeln sich die Verbindungen wie erhofft, könnte man alles in eine »normale« Partnerschaft überführen. Der Gemeinderats-Ausschuss berät nächste Woche. (-jk)