Gut 60 Menschen, darunter viele Kinder, kamen am Samstag nach Ofterdingen zum Oberwiesachhof. Dort, auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb, produziert die Familie Dreher vor allem Milch. Wie diese aus dem Kuheuter in die Flasche kommt, zeigten die Drehers ihren Besuchern. Dieser Einblick, die »gläserne Produktion«, wurde zusammen mit der Abteilung Landwirtschaft des Landratsamts organisiert.

Am Samstag kamen rund 60 Interessierte zum Oberwiesachhof in Ofterdingen, um zu erfahren, wie Milch produziert wird. Foto: Michael Sturm Am Samstag kamen rund 60 Interessierte zum Oberwiesachhof in Ofterdingen, um zu erfahren, wie Milch produziert wird. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.