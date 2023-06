In Belsen trifft sich die Freestyle-Mountainbiker-Szene

Waghalsig geht’s beim Dirt Bike zu: Die gekonnten Sprünge sind am Freitag und Samstag zu erleben. ARCHIVFOTO: MEYER

MÖSSINGEN. Die besten Freestyle-Mountainbiker zusammen auf einer Anlage. Am Freitag und Samstag, 30. Juni und 1. Juli, feiert die BMX-Abteilung des TV Belsen den zehnten Geburtstag ihres »Back2TheJumps-Festivals«. An beiden Tagen wird das Gelände am Ernwiesen-Stadion zum Treffpunkt für die erfolgreichsten Freestyle-Mountainbiker aus Deutschland und den umliegenden Ländern.

Amateure und Profis versprechen spektakuläre Sprünge, am Freitagabend ist der Best Trick-Contest angesagt, am Samstag findet der Hauptcontest statt. Angekündigt hat sich der Mountainbike-Star Erik Fedko, zumindest als Juror.

Die Hauptattraktion findet auf dem komplett neuen und spektakulär umgebauten Kurs im Bikepark statt. Die Zuschauer werden größere und weitere Sprünge der Profis sehen, und technisch anspruchsvollere Figuren der Amateure. Dazu gibt es ein umfangreiches Beiprogramm. Musik von den vier Bands »Gässlesrap Kollektiv« aus der Region, den Frankfurter Rappern »Neighbour Flavour«, den Stuttgarter Rockern »Valtava« und dem Berliner Duo »Sündikat«. Bei zwei Aftershow-Partys ist Disco, Funk, HipHop und Afro Beats angesagt – aufgelegt von den DJs Max Carpone, Ziggy Bonaire, Kerni und Preecha.

Tagsüber gibt’s einen Pumptrack für Kinder und zum ersten Mal einen Skateboard Contest auf der eigens dafür gebauten Minirampe. Zudem ist für das leibliche Wohl der Besucher mit zahlreichen Essens- und Getränkeständen aus der Region gesorgt.

Erwartet werden in Belsen wieder rund 1 800 Besucher. Der Eintritt ist kostenlos. Los geht’s am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag bereits um 14 Uhr. (mey)