Hunderte wollten elegante Segler und große Brummer in Kusterdingen sehen

KUSTERDINGEN. Von der Decke hingen 20 Modellflugzeuge, auf Tischen darunter standen mindestens 50 weitere Exemplare. Kleine E-Modelle mit 40 Zentimeter Spannweite, große Brummer mit 6 Meter Spannweite, alte und neue Varianten von Flugzeugen lockten am Samstag und am Sonntag insgesamt rund 800 Besucher in die Kusterdinger Turn- und Festhalle.

Den Doppeldecker Stampe SV4 zeigte zum Beispiel Heinz Ulrich Keinath vom veranstaltenden Modell Flug Club. Das Modell wiegt 6,5 Kilogramm und bringt es auf eine Spannweite von 2,1 Metern. Das Original ist ein zweisitziger Doppeldecker des belgischen Flugzeugherstellers Stampe & Vertongen und wurde hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg als Schul- und Kunstflugzeug eingesetzt. Der Erstflug fand am 13. Mai 1933 statt. Der Rumpf ist aus verspannten Eschenholzleisten aufgebaut und mit Stoff bespannt. Die Tragflächen und das Leitwerk sind ebenfalls aus Holz gebaut. Nur die Beschläge, die Verspannungen und Stiele, der Tank sowie die Motoraufhängung bestehen aus Metall. Das Kusterdinger Modell kam dem Original, von dem heute in Deutschland noch 15 Stück existieren, recht nahe, wobei der echte Flieger über drei Stunden in der Luft bleiben und 450 Kilometer zurücklegen konnte.

Die Kusterdinger Modellbauer fliegen auf ihrem Platz Richtung Wannweil. »Wir nehmen ausschließlich Segelflieger und Elektrosegelflieger«, sagte Jürgen Rühle, zweiter Vorsitzender. Zum einen sind diese günstiger als Flieger mit Turbinen, zum anderen verursachen sie weniger Lärm.

Ebenso wie sein Bruder Jochen Rühle, der erste Vorsitzende, ist er seit 32 Jahren im Verein. »Wir haben eine tolle Gemeinschaft«, sagte Rühle. Nur so lasse sich der umfangreiche Auf- und Abbau ebenso wie die Bewirtung an zwei Tagen stemmen. Bereits am Freitagabend wurden die ersten Modelle geliefert und an die Hallendecke gehängt. »Wir haben bis nach Mitternacht gearbeitet«, so Rühle. Am Samstag ging der Aufbau weiter, wobei externe Aussteller zuerst dran waren.

Einen F9F Panther zeigte zum Beispiel Daniel Hör aus Schonach. Dieser einstige Jagdbomber des US-amerikanischen Hersteller Grumman wurde für die Navy entwickelt und war dort einer der ersten trägergestützten Jets. Das Modell mit Turbinenantrieb brachte es auf eine Spannweite von 1,1 Meter und ein Gewicht von 2,5 Kilogramm. »Wenn zu viele Flieger kommen, stecken unsere Mitglieder mit ihren eigenen Ausstellungsstücken zurück. Wenn es zu wenige sind, finden sie immer noch etwas in ihren Kellern«, so Rühle. Die Attraktion für Kinder im hinteren Hallenbereich war ein Kieswerk-Modell. Bastler lenkten Lastwagen und Bagger und sorgten für Bewegung im Schotter.

Der Kusterdinger Modell Flug Club ist gut altersgemischt, wie Jürgen Rühle berichtete. Von sieben Jugendlichen in Ausbildung, über einige Männer mittleren Alters reichen die 35 aktive Vereinsmitglieder bis zu 80- und 85-Jährigen. Im Sommer ist jeden Montagabend das Jugendfliegen.

»Die Faszination fürs Fliegen wurde mir schon in die Wiege gelegt«, sagte Rühle. Als Kind sah er den Vögeln nach und träumte davon, selbst in der Luft zu sein. Außerdem war sein Vater Privatpilot. 2015 machte er selbst den Segelschein. »Das tolle am Modellbau ist, ein Flugzeug von Grund auf zu bauen und zu sehen, wie es sich in der Luft hält«, sagte Rühle. Der Holzbausatz für ein älteres Modell wie die SG 38 zum Beispiel sei nur in einem »Mini-Päckchen«. Komplett aufgebaut hat der nachgebaute Flieger dann eine stattliche Größe. (stb)