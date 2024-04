Zu schnell unterwegs: Unfall auf B28 bei Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28 entstanden. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 19 Uhr mit einem 3er BMW die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Reutlingen. Kurz vor der Anschlusstelle Kusterdingen kam der Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab.

Anschließend übersteuerte er das Fahrzeug und krachte in die Mittelleitplanke. Im Anschluss drehte sich der BMW, kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke und schlitterte an dieser etwa 50 Meter entlang. Schlussendlich kam das Auto von der Straße ab und blieb quer im angrenzenden Straßengraben stehen. Von dort musste es mit einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Ersten Erkenntnissen nach waren der Unfallverursacher und seine 31 Jahre alte Beifahrerin unverletzt geblieben. (pol)