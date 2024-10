Die Nachbarschaftshilfe ist im digitalen Zeitalter angekommen: Das Projekt »Zeittausch« wird ab Januar auch in Gomaringen angeboten. Bei einer Info-Veranstaltung im proppenvollen Bürgersaal des Schlosses wurden am Mittwochabend viele offene Fragen geklärt - die insbesondere den Datenschutz betrafen.

Im Schloss Gomaringen wurde am Mittwoch das Projekt »Zeittausch« vorgestellt. Foto: Gea

