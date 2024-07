50 Jahre Einsatz fürs Gewerk und die Gesellschaft: Kreishandwerksmeister Norbert Schnitzler zeichnete im großen Saal des Landratsamts 42 Männer aus, die 1974 die Meisterprüfung in ihrer jeweiligen Handwerkssparte absolvierten. In Anwesenheit von Landrat Joachim Walter und Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Reutlinger Handwerkskammer erhielten sie ihren Goldenen Ehrenbrief.

Der Goldene Meisterbrief weist auf einen langes Arbeitsleben hin, oft als Firmeninhaber. Foto: Michael Sturm Der Goldene Meisterbrief weist auf einen langes Arbeitsleben hin, oft als Firmeninhaber. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.