Geschwindigkeit wird auf der B 27 und L 385 in Ofterdingen auf Tempo 30 reduziert

OFTERDINGEN. Auf der B 27 und L 385 in Ofterdingen wird die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Noch in dieser Woche soll die Beschilderung aufgestellt werden. Das teilt die Stadt Mössingen in einer Pressemitteilung mit. In der Lärmkartierung der Gemeinde Ofterdingen im Jahr 2022 wurden in Bereichen der Bundesstraße B 27 (Hechinger Straße und Tübinger Straße) sowie der Landesstraße L 385 (Aspergstraße, Schillerstraße und Dettinger Straße) sowohl tagsüber als auch nachts flächendeckend kritische Lärmwerte ermittelt, heißt es aus Mössingen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde die Einrichtung einer ganztägigen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf den genannten Straßen im Lärmaktionsplan vorgeschlagen. In Anbetracht der vorgenannten Umstände wurde die Reduzierung der Geschwindigkeit vom Gemeinderat Ofterdingen beschlossen und musste nach Anhörung aller zuständigen Stellen und Behörden von der unteren Verkehrsbehörde der Stadt Mössingen angeordnet werden. (eg)