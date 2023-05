Familientag auf Schloss Hohentübingen: Das Museum lädt heute alle ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG/TÜBINGEN. Das Museum der Universität Tübingen MUT lädt am Sonntag, 21. Mai, zum Familientag ein. Mit der Steinzeit-Werkstatt, der Schreib- und Malwerkstatt zum Thema Troia, mit Führungen, Vorträgen und einem Streichelzoo gibt es zahlreiche Attraktionen zum Austoben und Entdecken für die ganze Familie. Im Schlosshof sorgen das Restaurant Mauganeschtle und Streuobstwiesenbauer Christian Schmid für das leibliche Wohl. Direkt im Anschluss ist außerdem die Finissage zur Ausstellung »Troia, Schliemann und Tübingen«. Dort verhökern Heinrich und Sophia Schliemann die Troia-Trash-Objekte der Ausstellung. Alle Details finden Interessierte auf der Homepage des Museums.

Auch das Römische Stadtmuseum Sumelocenna in Rottenburg bietet um 14 Uhr eine Führung zum Thema »Gern badeten die alten Römer« an. Treffpunkt ist vor dem Eingang des Museums. Die gut erhaltene antike Badeanlage veranschaulicht, dass die Römer Wellness auch im kühlen Obergermanien durchaus schätzten. Die Veranstaltung ist ein Jahreshighlight in der »Römerstraße Neckar-Alb-Aare«. Mehr Informationen dazu gibt es online. Führung und Eintritt sind an diesem Tag frei.

Bereits am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr gibt es für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eine »Zeitreise nach Sumelocenna«. Die Archäologin Leila Sayer-Degen führt in die römische Vergangenheit ein und schaut sich zusammen mit den Kindern an, wie die Römer hier vor 1800 Jahren lebten. (eg)