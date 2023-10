Es brummt wie im Bienenstock

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Im krassen Missverhältnis zum diesjährigen lokalen Obstertrag standen am gestrigen Erntedankfest-Sonntag die Besucherzahlen des Mössinger Apfelfestes. In der Stadtmitte gab es wie selten zuvor bei einer der bisherigen 17 Veranstaltungen so viele Besucher. Um im Bild zu bleiben – das Fest bildete den Abschluss der Apfelwoche – brummte es in der Innenstadt wie in einem Bienenstock.

Die Saftproduzenten suchen händeringend nach pressbarer Kernobst-Rohware und zahlen verhältnismäßige Spitzenankaufspreise. Denn die Ertragslage ist wetterbedingt mäßig. Keinen Grund zur Klage gab’s gestern für die ortsansässigen Händler am verkaufsoffenen Sonntag. Und nicht nur für die: Der Ausbau der neuen Mitte erwies sich sozusagen als Planungsfehler, denn die Bahnhofstraße bot den Tausenden von flanierenden Leuten kaum Platz.

Lange Schlangen

Flankiert waren auch Falltor- und Grabenstraße mit Flohmarkt- und Krämerständen. Auf dem nicht begrünten Marktplatz staute sich die Hitze wie im Hochsommer. Obwohl das große Einkaufserlebnis erst auf 13 Uhr terminiert war, drängten sich schon Stunden zuvor die Menschen in der Stadt – der frühe Vogel fängt den Wurm, sagen da die Amerikaner.

Bereits bei den morgendlichen Apfelläufen der LG Steinlach-Zollern kam es wie in den Vorjahren zu Beinahe-Zusammenstößen. Der Zieleinlauf der vierzig Kinder geriet leider zum Slalomlauf, weil ausstellende Autohändler zeitgleich die Verkaufswagen auf der Laufstrecke eingeparkten.

Auch die später einlaufenden Halbmarathon- und Elf-Kilometer-Läufer mussten sich bereits durch Menschenmassen durchkämpfen. Immerhin waren die 104 Läufer nicht als Wettkämpfer gestartet, sondern unter dem Motto »Genießen im Zeichen des Apfels«.

Aus Protest gegen »die chaotische Planung« hatte die Buchhändlerin Pia Ziefle ihren Laden geschlossen gehalten. Zumal man ihr schon am Rosenmarkt einen Flohmarktstand vor die Schaufenster gestellt hatte.

Kernstück des Abschlussfestes nach Dutzenden von Einzelveranstaltungen war der Löwensteinplatz. Im Außenbereich waren die Aussteller umringt von Interessierten. Vor den Essständen bildeten sich sehr lange Schlangen. Zu Hunderten zog es die Leute in die Tonnenhalle. »Unsere Sortenausstellung kann sich sehen lassen«, sagte der OGV-Vorsitzende Hans-Günther Wener mit schwäbischer Zurückhaltung. Tatsächlich ist es den Mitgliedern gelungen, schöne Anschauungs-Exemplare von über 100 verschiedenen Apfel- und rund 30 Birnensorten zusammenzutragen. Natürlich alle rund um Mössingen gewachsen. Dazu einige unbestimmte Früchte. (GEA)