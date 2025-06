Elterntaxis in Tübingen: Bequemlichkeit schlägt Sicherheit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Frühmorgens in der Galgenbergstraße in Tübingen. Eigentlich verirren sich hierher nicht viele Fahrzeuge. Doch genau hier kontrolliert die Verkehrspolizei Tübingen am Dienstagmorgen Autofahrer. Im Visier: Sogenannte »Elterntaxis«, also Eltern, die ihre Kinder unmittelbar bis zum Schulhof der angrenzenden Französischen Schule fahren. »Wir wollen gezielt an eine Grundschule«, berichtet Martin Raff, einer der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Denn die Kontrollaktion findet im Rahmen der bundesweiten Kampagne »Mobil. Sicher. Leben.« statt, die in diesem Jahr unter dem Motto »Kinder im Blick« steht. »Wir wollen die Gefahren auf dem Schulweg minimieren«, betont Raff, der in der Galgenbergstraße die Pressevertreter begleitet. Solche Schwerpunktkontrollen fanden indes im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums statt.

Die Stimmung ist gut, viele Autofahrer haben Verständnis für die Kontrolle. Und das laute »Guten Morgen«, mit dem einer der Beamten »seine« Klienten begrüßt, wirkt ansteckend. Doch bald ist auch die erste mündliche Verwarnung fällig: Im Auto einer Mutter sitzt der Achtjährige ohne Sitzerhöhung. Das Gurtband liegt unmittelbar am Hals an. »Bei einem Unfall würde das nicht gutgehen«, weiß Raff, während der kontrollierende Beamte die Rechtslage erläutert: Eine Sitzerhöhung ist bis zum zwölften Lebensjahr verpflichtend, oder bis zu einer Körpergröße von 1,5 Metern. Erst dann kann der Gurt die nötige Sicherheit geben. Und ältere Kinder, die noch nicht so groß gewachsen sind? Da haben die Gesetze eine Lücke, wissen die Verkehrspolizisten. »Und wir müssen uns an der Rechtslage orientieren«, stellte eine Polizeihauptmeisterin fest, die die Kontrollstelle koordiniert.

Bußgelder werden fällig

Trotz der gelösten Stimmung: In einigen Fällen werden Bußgelder fällig. Etwa bei einem Vater, dessen Sohn zu Beginn der Kontrolle nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz sitzt. Er habe sich unmittelbar vor der Schule abgeschnallt, versichert der Junge, weshalb es der Polizeibeamte bei einer Ermahnung belässt: »Die Gurtpflicht endet erst, wenn das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist.« Doch dann hält der Polizist inne: Laut Führerschein muss der Vater eine Brille tragen. Doch die liegt im Fach der Mittelkonsole. Allen Versicherungen, gut zu sehen, zum Trotz: Jetzt ist ein Bußgeld fällig. »Ich bin kein Optiker«, erklärt der Beamte dem Autofahrer geduldig. »Ich kann nur mit dem arbeiten, was im Führerschein vermerkt ist.« Der Mann in den 40ern wird nun Post von der Bußgeldstelle bekommen, kündigt ihm der Polizeibeamte zum Abschied an.

Mit einer Laserpistole nahmen die Polizeibeamten die Geschwindigkeit der Autofahrer ins Visier. Foto: Alexander Thomys Mit einer Laserpistole nahmen die Polizeibeamten die Geschwindigkeit der Autofahrer ins Visier. Foto: Alexander Thomys

Ärger dürfte auch auf eine Taxifahrerin warten, die zwei Schüler zur Französischen Schule gebracht hat. Zwar sind die Jungs groß genug, um ohne Sitzerhöhung mitzufahren - doch wurden beide auch unangeschnallt transportiert und so von der Polizei aufgefunden. Ebenso wie die jüngere Tochter der Taxifahrerin, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Gut möglich ist daher, dass die Bußgeldstelle auch die Gewerbeaufsicht informiert - schließlich hat die Taxifahrerin bei der Personenbeförderung auch gesetzlich eine besondere Sorgfaltspflicht. Polizei-Pressesprecher Martin Raff kann da nur den Kopf schütteln. »Die Vision Zero«, also das ausgegebene Ziel der Landesregierung, die Zahl der Verkehrstoten in Baden-Württemberg auf null zu verringern, sei zwar ein »hehres Ziel«, sagt Raff. »Aber dafür müssten auch alle Verkehrsteilnehmer mitmachen - und sich an die Regeln halten.« Wenn die Sicherheit der Kinder an Sitzerhöhungen, die für wenige Euro zu haben seien, scheitern würden, habe er dafür kein Verständnis.

Bilanz der Kontrolle Bei der rund eineinhalbstündigen Kontrolle in der Galgenbergstraße konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden: Drei Erwachsene hatten keine Sicherheitsgurte angelegt, sechs Kinder waren nicht oder nicht ausreichend gesichert und vier Autofahrer waren zu schnell unterwegs. (ath)

Im Blick hatten die Verkehrspolizisten nicht nur, ob Kinder gut gesichert im Auto saßen. Obgleich das Hauptaugenmerk auf dem Schutz der Kleinen lag, achteten die Beamten auch auf den Zustand der Fahrzeuge, prüften die Qualität der Reifenprofile und achteten zudem auf die Fahrtauglichkeit der Autofahrer. Mit einer Laserpistole kontrollierten zwei Beamte gleichzeitig abgesetzt von der Kontrollstelle die Geschwindigkeit - in der Galgenbergstraße gilt an der Schule Tempo 20. Oftmals blieb es auch hierbei bei Ermahnungen. Im Laufe des Tages wurden die technischen Fahrzeugeigenschaften und die Fahrtauglichkeit immer wichtiger, da die Kontrollstelle später an eine berufliche Schule verlegt wurde. Getunte Fahrzeuge, manipulierte Motorräder oder auch die Fahruntauglichkeit nach der Feier vom Vorabend kommen da erfahrungsgemäß häufiger vor als bei den »Elterntaxis«. (GEA)