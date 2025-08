Einkaufstaschen, Eistüten und Regenschirme in der Tübinger Altstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Tübinger Innenstadt war am Sonntagviel los: Zwischen Kelternplatz und Europaplatz hatten die Läden offen. Und es gab jede Menge alte Fahrzeuge an schönen Plätzen zu sehen. »Das ist eine echte Belebung der Innenstadt. Heute ist ein ganz anderes Publikum da«, freute sich Karin Hartmann, ein »Gôgamädle aus der Unterstadt.« Zusammen mit ihrem Freund Peter Schlotterbeck aus Reutlingen klapperte sie die Plätze mit den Oldtimern ab. Für ihn war das Betrachten der alten Fahrzeuge »ein Schwelgen in der Vergangenheit.«

In der Kornhausgasse standen vor 100 Jahren, 1925 gebaute Motorräder des britischen Herstellers Royal Enfield, zusammengetragen vom Hechinger Rolf Poppel, zusammen mit seinem Sohn Steffen. In der Karlstraße stellten die Feuerwehren aus dem Kreis Tübingen ihre Oldtimer aus. Das Älteste stammte von Ex-Kreisbrandmeister Karl Herrmann, ein Chevrolet Capitol mit Holzleiter und Martinshorn.

100 Jahre alte britische Motorräder aus dem Jahr 1925

Nein, da fehlt keins: Die Firma Martin aus dem sächsischen Klingenthal erfand das Luftpumpenhorn, mit seinem aus zwei verschiedenen Tönen bestehenden akustischen Sondersignal. Dieses Fahrzeug war auch mit frühen Blaulichtern ausgestattet. Karl Herrmann hätte auch etwas zu jener von einer Turbine angetriebenen Tragkraftspritze sagen können, welche die Tübinger Feuerwehr zur Ausstellung mitgebracht hatte – das will er erst bei einem geplanten Vortrag im Herbst im Landratsamt verraten.

Auf dem Marktplatz war es richtig voll. Vor dem Rathaus waren Oldtimer abgestellt, die allesamt in den 1930er Jahren erbaut worden waren: ein stromlinienförmiger, weißer BMW 328, ein Riley Nike Monaco Plus Ultra mit einem damals seltenen Schiebedach, oder ein Ford Model B Pickup. »Dass die alle angemeldet sind und noch auf der Straße fahren dürfen beeindruckt mich sehr«, gestand die Tübingerin Barbara Scholten.

In den geöffneten Läden der Altstadt war den ganzen Tag über viel los

Wenige Schritte weiter hatte Marina Lebo in ihrem Fashion-Laden Maison LeBo viel zu tun. »Heute gehen Regenmäntel gut, aber auch kleine Accessoires, kleine Artikel, die glücklich machen«, sagte sie. Ihr Laden am Eck des Marktplatzes war den ganzen Tag über gut besucht. Im Kinderartikel-Geschäft Villawilli in der Langen Gasse war »stoßweise viel los«, so Chefin Esther Eberwein. »Sonntags sind immer ganz liebe Kunden da.« Zum Einkauf bekamen sie saure Drops in Form von Dinosauriern.

Viele Speisebetriebe hatten ihre Tische draußen. Wer sich dort zum Essen hinsetzen wollte, musste meist warten, diese Idee hatten viele. Vom sehr leichten Regen, der um halb drei herum einsetzte, ließ sich kaum jemand beeindrucken. Einige der Einkäufer, Flaneure und sonstigen Besucher der Tübinger Innenstadt am Sonntag spannten eben für ein paar Minuten ihre Regenschirme auf. Dann wurde es schon wieder trocken.

Auch die auftretenden Bands sorgten für gute Laune

Neben den Autos, den Einkäufen und den vielen Portionen Eis sorgten auch die an strategisch guten Punkten auftretenden Musikgruppen für gute Laune: Das Duo Voc Hog bot auf dem Marktplatz Pop-Perlen aus den 1960er Jahren. Die Nervenband brachte die Leute auf dem Holzmarkt mit Swing in Schwung. In der Bursagasse spielten Harry & Friends Gassenhauser und am Zinser-Dreieck trat die Neckar Town Jazzband mit Dixieland-Swing auf.

Linda und Thilo Riede kamen mit ihren beiden kleinen Kindern aus Deilingen im Kreis Tuttlingen, um in Tübingen zu Shoppen und Oldtimer zu betrachten. Einkaufspläne? »Ja«, sagte Linda Riede, »wir wollen noch Schuhe kaufen!« Während viele andere ihre Regenschirme aufspannten, genossen die Riedes ihr jeweiliges Eis. Thilo Riede: »Das schmeckt auch bei Nieselregen!« (GEA)