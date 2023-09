Eine Woche Freibad-Bonus: Stadtwerke Tübingen verlängern Saison bis Oktober

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwimmen unter freiem Himmel – das geht im Tübinger Freibad noch bis Sonntag, 1. Oktober. Die Stadtwerke Tübingen (swt) verlängern die Freibadsaison bis zum Monatsende. Die laut Prognose spätsommerlich warmen Temperaturen der nächsten Woche locken dann noch einmal die Freibad-Fans in die Schwimmbecken. Am 1. Oktober endet die Freibadsaison mit einer langjährigen Tradition: Die Stadtwerke laden zum kostenlosen Ausbaden ein. Frühaufstehen lohnt sich besonders: Für die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer gibt es ein ‚Ausbade-Frühstück‘ mit Hefezopf, Kaffee und Tee am Beckenrand.

Trotz einiger Regentage und immer wieder kühlen Temperaturen wurde die hohe Besucherzahl aus dem Vorjahr in der Freibad-Saison 2023 noch übertroffen: Bis zum 19. September zählten die swt 293.388 Badegäste im Freibad – rund 5.000 mehr als in der Saison 2022. Nach zwei Jahren unter eingeschränkten Corona-Bedingungen und den anschließend 2022 vorgenommenen Energiesparmaßnahmen in den Tübinger Bädern eröffnete das Freibad in diesem Sommer zum ersten Mal wieder unter Normalbedingungen.

»Das Tübinger Freibad war auch in der Saison 2023 ein beliebter Ort zum Schwimmen, Planschen und gemeinsam Zeit verbringen. An den heißen Tagen war in den Becken und auf den Liegewiesen einiges los – Schwimmerinnen und Schwimmer, Familien und Jugendliche haben das Freibad nebeneinander genossen. Es gab eine erfolgreiche Freibadsaison ohne nennenswerte Vorkommnisse zurück – und freuen uns schon auf den nächsten Sommer«, sagt Jens Walter, Abteilungsleiter Bäder bei den Stadtwerken.

Uhlandbad und Hallenbad Nord nach umfangreicher Revision wieder geöffnet

Nach dem Ende der Freibad-Saison stehen wieder die beiden Tübinger Hallenbäder zum Schwimmen zur Verfügung. Das Hallenbad Nord hat nach Abschluss der jährlichen Revision bereits seit dem 17. September geöffnet. Neben dem Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kleinkinderbereich ist seither auch die Sauna wie gewohnt in Betrieb. Nach einer Rundum-Erneuerung lädt das Dampfbad wieder zum Entspannen ein. Die Wiedereröffnung des Uhlandbads ist am 23. September geplant. Im Zuge der obligatorischen Reinigungs- und Wartungsarbeiten wurden unter anderem größere Schäden am Bodenbelag des Schwimmerbeckens behoben.

Informationen zu den öffentlichen Schwimm- und Saunazeiten für alle Tübinger Bäder gibt's hier. (pm/GEA)