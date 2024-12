Rund 100 Merian-Gemeinschaftsschüler engagieren sich am Samstag, 14. Dezember, wieder bei einer Lebensmittel-Sammelaktion in Dußlingen, Nehren und Gomaringen für Wohnsitzlose in Reutlingen und Tübingen

Sie freuen sich schon auf die Sammelaktion der Schüler am 14. Dezember, (von links) Katja Kruppa, Lisa Schrade, Maria Theodosiadou, Christa Schöffend, Dieter Blechert und Uli Högel. Foto: Norbert Leister Sie freuen sich schon auf die Sammelaktion der Schüler am 14. Dezember, (von links) Katja Kruppa, Lisa Schrade, Maria Theodosiadou, Christa Schöffend, Dieter Blechert und Uli Högel. Foto: Norbert Leister

