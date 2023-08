Drei Live-Auftritte im Tübinger Ammerpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Sommernachtskino in Tübingen geht in die letzte Runde. Am Ammerpark (hinter dem Technischen Rathaus) gibt’s aber nicht nur Filme: An drei Abenden nacheinander sind Live-Auftritte angekündigt: mit Musik von Gerhard Gundermann, »A cappella at its best« von den »Alten Bekannten« und Bildern und Geschichten von Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner.

Heute, Montag, 7. August, um 21 Uhr läuft noch mal ein Film. »Die stillen Trabanten« erzählt von den Träumern am Rande der Gesellschaft. Regisseur Thomas Stuber ist anwesend.

Am Dienstag, 8. August, um 20 Uhr gehört die Bühne dann Andreas Dresen, Alexander Scheer und ihrer Band. Die Randgruppencombo hat sich zwar aufgelöst, aber Schauspieler und Musiker Alexander Scheer tourt weiter. Gespielt werden vor allem Gundermann-Songs.

Weiter geht’s am Mittwoch, 8. August, ebenfalls um 20 Uhr mit der Nachfolgeband der Wise Guys. Die »Alten Bekannten« präsentieren unter anderem Titel aus ihrem neuen Studio-Album.

»Kalipé« heißt es am Donnerstag, 9. August. Das stammt aus dem Tibetischen, heißt »immer ruhigen Fußes« und ist Reinhold Messners Gruß in den Bergen dieser Welt. Der Bergsteiger erzählt von seiner Philosphie, spricht über Extrem-Tourismus und Gletscherschwund und wagt ein Bild von der Zukunft der Alpen. Beginn ist um 20 Uhr.

Am Freitag, 10. August, läuft »Ticket ins Paradies«, am Samstag, 11. August, »Avatar – The Way of Water«, jeweils um 21 Uhr. (GEA)

