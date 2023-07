Die Tübinger Kinderklinik hat jetzt einen neuen Spielplatz für kleine Patienten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Balancieren, Hangeln und im Sand spielen können jetzt Kinder auf dem Spielplatz neben der Tübinger Kinderklinik. Ein Sonnensegel und ein rollstuhlfähiges Karussell muss noch installiert werden. Am Montag wurde der Spielplatz mit einem bunten Kinderprogramm eröffnet: Zauberer Julius Frack sorgte für Magie, die Luftartistik-Gruppe der TSG Tübingen versetzte das Publikum am Vertikaltuch in Staunen, und Clown Fanelli alias Daniel Wagler brachte es zum Lachen.

Für kleine Patienten und ihre Besuchskinder ist die Lage ideal. Um den Platz an der Kinderklinik zu ermöglichen, musste ein japanischer Schrein sehr aufwendig versetzt werden, berichtete Jörg Fuchs, geschäftsführender Ärztlicher Direktor der Kinderklinik. Der Spielplatz habe eine besondere Bedeutung, so Fuchs weiter. Hier können sich Kinder, die in der Klinik behandelt werden, an der frischen Luft bewegen. Schon zuvor hatte es einen Spielplatz am Klinikum gegeben. Der musste aber einem Neubau weichen.

Insgesamt 200.000 Euro hat der Platz gekostet. Den größten Teil hat der Klinikvorstand finanziert. 31.500 Euro kamen über Spenden zusammen. Beteiligt waren dabei die Fördervereine für krebskranke Kinder, für an Rheuma erkrankte Kinder, für Kinder und Jugendliche mit Diabetes. Außerdem die Stiftung Hilfe für kranke Kinder und die Elterninitiative herzkranker Kinder. (iwa)