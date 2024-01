Bei der Nehrener Feuerwehr klappt alles wie am Schnürchen, so auch die Hauptversammlung am Freitag: Kommandant Florian Michels und seine Mannschaft brachten ihre Berichte auf den Punkt. Grußworte kamen von Bürgermeister Egon Betz, Kreisbrandmeister Marco Buess und Michael Oser, in seiner Funktion als Stellvertreter von Ralf Sauter, dem Vorstand der Kreisfeuerwehr.

Rüdiger Nädele (links) und Helmut Kneule traten vor 40 Jahren im Alter von 16 in die Nehrener FW ein. Foto: Michael Sturm Rüdiger Nädele (links) und Helmut Kneule traten vor 40 Jahren im Alter von 16 in die Nehrener FW ein. Foto: Michael Sturm

