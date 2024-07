Auf der Agenda des Mössinger Gemeinderats standen für die Sitzung am Montag zwei Tagesordnungspunkte: Zum einen der Status Quo des Lärmaktionsplans in Verbindung mit der Umwidmung zweier Straßen. Zum anderen, auch im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Punkt, die Bau-Entwicklung der Innenstadt.

In Mössingen sollen die Ofterdinger Straße (hier, rechts, der Abzweig vom Europaplatz), die Bahnhofstraße und, in Richtung Nehren, die Paul-Jaggy-Straße künftig nicht mehr als Kreisstraße geführt werden, sondern über den Nordring, im Bild die nächste Ausfahrt aus dem Kreisel. Foto: Michael Sturm In Mössingen sollen die Ofterdinger Straße (hier, rechts, der Abzweig vom Europaplatz), die Bahnhofstraße und, in Richtung Nehren, die Paul-Jaggy-Straße künftig nicht mehr als Kreisstraße geführt werden, sondern über den Nordring, im Bild die nächste Ausfahrt aus dem Kreisel. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.