Es ist geschafft. Einstimmig hat der Kirchentellinsfurter Gemeinderat am Montagabend den Haushalt beschlossen. Auch ein Konzept, wie langfristig in der Gemeinde gespart werden kann, passierte das Gremium. Um einige Punkte, wie etwa Steuererhöhungen, wird noch gerungen.

Für einen Jugendtreff am Schafhaus setzen sich sämtliche Fraktionen im Kirchentellinsfurter Gemeinderat ein. Foto: Irmgard Walderich Für einen Jugendtreff am Schafhaus setzen sich sämtliche Fraktionen im Kirchentellinsfurter Gemeinderat ein. Foto: Irmgard Walderich

