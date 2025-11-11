Der Kartenverkauf für das Neujahrskonzert in Mössingen läuft

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN/REUTLINGEN. Kurz nach dem Jahreswechsel lädt das Kulturteam der Stadt auch 2026 wieder zum Mössinger Neujahrskonzert ein. Es findet am Sonntag, 4. Januar 2026, um 19.30 Uhr in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums statt. Es spielt die Württembergische Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Thomas Herzog. Mit spanischem Temperament ins neue Jahr. Aufgeführt wird dieses Jahr ein Mix aus verschiedenen Werken mit romanischem Flair von Bizet, Verdi, de Falla, Strauß, Tschaikowski, Vives, Albéniz und vielen anderen.

Karten nur im Vorverkauf

Das unterhaltsame Konzert wird von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zusammen mit dem auf spanische Musik spezialisierten Dirigenten Thomas Herzog, der Kastagnetten-Virtuosin Belén Cabanes und dem Tenor Eduardo Aladrén gestaltet. Die Eintrittskarten für das Neujahrskonzert sind nur im Vorverkauf (seit Montag, 10. November) und nur im Rathaus Mössingen erhältlich. Karten kosten für Erwachsene 32 Euro, ermäßigt 19 Euro, bei Vorlage der SparkassenCard der Kreissparkasse Tübingen reduzieren sich die Preise um 2 Euro. Die Plätze sind nummeriert, die Platzauswahl erfolgt beim Kartenkauf anhand eines Saalplanes. (eg)