Am Freitag hat das Regierungspräsidium Tübingen die aktuellen Zahlen zum Schuljahresbeginn 2024/25 vorgestellt. In den neun zuständigen Landkreisen wurden genug Lehrer und Quereinsteiger gefunden, um den Pflichtunterricht in den Schulen zu gewährleisten. Zudem können sich einige Schulen über neue Fördermittel freuen. Davon profitieren besonders die schwächeren Einrichtungen.

Im kommenden Schuljahr wird es im Bezirk des Regierungspräsidiums Tübingen deutlich mehr Grundschüler als üblich geben. Foto: Sven Hoppe/dpa Im kommenden Schuljahr wird es im Bezirk des Regierungspräsidiums Tübingen deutlich mehr Grundschüler als üblich geben. Foto: Sven Hoppe/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.