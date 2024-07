Die Touristikabteilung der Stadt hat zum Doppeljubiläum eine neue Wandertour ausgewiesen: den »Wir-Mössinger-Rundweg«. Er startet und endet am Marktplatz, führt durch alle fünf Teilorte und soll deren Verbindung stärken, zugleich aber die örtlichen Besonderheiten sichtbar machen. Der GEA hat getestet, ob der anspruchsvolle, rund 38 Kilometer lange Rundkurs über Berg und Tal mit 1.075 Höhenmetern hält, was er verspricht.

An den Albtrauf geschmiegt: Öschingen vom Schlossbuckel aus gesehen. Je nachdem, welche Richtung die Wandersleut' einschlagen, ist der Mössinger Teilort entweder die erste oder letzte Station. Foto: Philipp Förder An den Albtrauf geschmiegt: Öschingen vom Schlossbuckel aus gesehen. Je nachdem, welche Richtung die Wandersleut' einschlagen, ist der Mössinger Teilort entweder die erste oder letzte Station. Foto: Philipp Förder

