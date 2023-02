Busse könnten rund um Kusterdingen öfter fahren

Ein Bus der vom vom Industriegebiet Reutlingen-West nach Tübingen fährt, steht an der Haltestelle Altes Rathaus in Kusterdingen.

KUSTERDINGEN. Um die Akzeptanz und Verbesserungswünsche im Öffentlichen Nahverkehr ging es in einer Umfrage, die die Agendagruppe Klimaschutz Härten initiiert hatte. 311 Härtenbewohner hatten den Fragebogen ausgefüllt. Das Fazit: Die Verbindung nach Tübingen ist den Nutzern am wichtigsten. »Es ist offen, ob die weniger wichtigen Verbindungen nach Reutlingen und zwischen den Teilorten auch durch das geringe Angebot bedingt sind«, resümiert die Gruppe.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten nutzt den Bus viermal oder mehr in der Woche. Der Fahrplan ist etwa für drei Viertel der Leute zu dünn und gut drei Viertel wünscht sich einen 20 Minuten-Takt. Mit der Pünktlichkeit ist die Mehrheit zufrieden, aber ein gutes Drittel beurteilt die Zuverlässigkeit als mangelhaft. 80 Prozent wünschen sich Informationen über den aktuellen Fahrplan auf ihr Mobiltelefon.

Der Fahrkartenpreis wird von gut der Hälfte als zu hoch eingeschätzt. Zwei Drittel der Nutzer wünschen sich die Möglichkeit, Mehrfachkarten zu kaufen. Was die Ausstattung der Haltestellen angeht, so wünschen sich etwa 80 Prozent der Befragten überall eine Überdachung. Insbesondere Unterstände in Wankheim und Mähringen wurden in der Umfrage genannt.

Als Motivation, auf den Bus umzusteigen, nannten die Teilnehmer vor allem häufigere Fahrten der Busse. Auch nachts und am Wochenende. Aber auch der Preis und die Pünktlichkeit spielen dabei eine Rolle. Außerdem äußerten viele den Wunsch nach einer besseren Verbindung nach Reutlingen. (GEA)

www.klimaschutz-haerten.de/2023/busanbindung-auf-den-haerten-auswertung-der-umfrage