Der Ofterdinger Harald Schwertle ist seit dem 4. September Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Es wurde ihm von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in ihrem Ministerium in Berlin verliehen: Schwertle engagierte sich mehr als 35 Jahre lang in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, sowie im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Aktuell ist er Ortsbeauftragter des THW für Ofterdingen und stellvertretender Landessprecher.

Bundesverdienstkreuz am Bande für Ofterdinger THW-Ortsbeauftragten Harald Schwertle. Foto: Foto: Michael Sturm Bundesverdienstkreuz am Bande für Ofterdinger THW-Ortsbeauftragten Harald Schwertle. Foto: Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.