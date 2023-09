Brücken werden bei Tübingen saniert: neue Baustelle auf der B27

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf der B27 zwischen Tübingen und Kirchentellinsfurt sind Teilinstandsetzungen an sieben Bauwerken nötig. Die Arbeiten an der Bahnbrücke sind beendet. Am Montag, 11. September, beginnen die Arbeiten an der Neckarbrücke.

Die noch ausstehenden Restarbeiten auf der Bahnbrücke können im Zuge von Tagesbaustellen, die sich jeweils nur auf eine Fahrtrichtung beschränken, ausgeführt werden. Dabei wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Bleibt das Wetter günstig, könnte diese Woche der Abschluss an dieser Stelle erfolgen.

Jetzt ist die Brücke über den Neckar und den Neckartalradweg dran. Durch die Instandsetzungsarbeiten werden Schäden an den Entwässerungsleitungen der Neckarbrücke behoben. Es ist vorgesehen, die Arbeiten über dem Radweg bis Mittwoch, 13. September, und die restlichen Arbeiten bis Mitte Oktober abzuschließen.

Neckartalradweg eingeengt

Während der Arbeiten über dem Neckartalradweg wird dieser stellenweise eingeengt. Der Radweg kann trotz dieser Einschränkung weiterhin befahren werden. Die Kosten der Instandsetzung belaufen sich auf rund 950.000 Euro und werden vom Bund getragen. (GEA)