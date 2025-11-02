Bodelshausen: Brand an Warenannahme von Rewe-Markt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Rechtzeitig vor Ort war am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in Bodelshausen. Noch ehe sich der Brand ausbreiten und größeren Schaden verursachen konnte, löschten die Helfer die Flammen. Zum Glück im Unglück ereignete sich der Vorfall mitten am Tag und nicht in der Nacht, sodass Nachbarn schnell auf das Feuer aufmerksam geworden waren.

Gegen 13 Uhr war Anwohnern im Ortszentrum eine schwarze Qualmentwicklung am Rewe-Supermarkt aufgefallen: An der Warenannahme auf der rückseitigen Stelle des Einkaufszentrums standen Kartons und Paletten in Flammen. Als die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Dutzend Helfern an der Rampe ankam, waren bereits einige Rollwagen und Warencontainer in Brand geraten, die Flammen schlugen zwei Meter in die Höhe. Durch eine C-Rohr-Leitung brachten die Atemschutzträger das Feuer schnell unter Kontrolle; das Brandgut wurde von der Rampe entfernt und auf dem Hofgelände abgelöscht.

Die Flammen hatten die Behälter weitestgehend zerstört; Ware war darin jedoch nicht gelagert, da diese erst am Montagmorgen angeliefert wird. Durch die Hitze wurde auch die Überdachung in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen des Feuers durch die Türe in das Warenlager konnte verhindert werden. Die Brandursache ist nicht bekannt. Da die Rampe als Treffpunkt junger Leute dient, könnte ein fahrlässig weggeworfene Zigarettenkippe der Auslöser gewesen sein. Auch das DRK war mit dem Rettungsdienst und dem Ortsverein Bodelshausen vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz. (GEA)