Bei Edeka Möck in Gomaringen gibt's jetzt drei »freundliche Parkplätze«

Die Mitbürger, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, können bei Edeka Möck in Gomaringen ihr Auto auf einem »freundlichen Parkplatz« abstellen. Das dient der Barrierefreiheit - und ist auch ganz nah bei den Einkaufswägen.

Von links: Nicole Zimmermann und Peter Föll präsentieren Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß und der Ohmenhäuserin Karin Harsch die neuen Parkmöglichkeiten. Edeka Möcks Geschäftsführerin Verena Hertsch hat drei Stellplätze mit Schildern markiert. Foto: Paul Runge Von links: Nicole Zimmermann und Peter Föll präsentieren Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß und der Ohmenhäuserin Karin Harsch die neuen Parkmöglichkeiten. Edeka Möcks Geschäftsführerin Verena Hertsch hat drei Stellplätze mit Schildern markiert. Foto: Paul Runge

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.