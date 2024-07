Am 1. Juli soll die neue Filiale an der Tannenstraße 2/ Ecke Albblickstraße eröffnen.

Die Deutschen Post hatte lange nach neuen Räumlichkeiten suchen müssen, nachdem der bisheriger Filialebetreiber in der Kiefernstraße, in einem arabischen Feinkostladen, bereits nach zwei Jahren gekündigt hatte. Foto: Daniel Karmann Die Deutschen Post hatte lange nach neuen Räumlichkeiten suchen müssen, nachdem der bisheriger Filialebetreiber in der Kiefernstraße, in einem arabischen Feinkostladen, bereits nach zwei Jahren gekündigt hatte. Foto: Daniel Karmann

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.