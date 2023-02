Auf Tübingen kommt bald preisgekrönte Magie zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Er ist wieder da. Zurück aus Indonesien, wohin die Familie in Pandemie-Zeiten ausgewandert ist. Julius Frack, Weltmeister in der Sparte Groß-Illusion, Rekordhalter im Guinnessbuch. Einer, der mal eben den neuen Bus des FC Bayern in München vor die Allianz-Arena zaubert.

Als das Covid-Virus 2020 kompletten Auftritts-Stopp brachte und keine Besserung in Sicht war, hatten sich Frack und Ehefrau Stephanie Bäzner notgedrungen als Corona-Flüchtlinge mit den fünf Kindern nach Jakarta begeben. Frack und Bäzner sind Lehrer. Damit schlug sich die Familie im fernen Asien durch.

Nun sind alle wieder in Tübingen. Und Julius Frack knüpft dort an, wo er 2020 aufgehört hatte: Am Sonntag, 5. Februar, gibt’s zwei Zauber-Galas im Landestheater in Tübingen.

Wie stets bestreitet der 47-Jährige das Gala-Programm nicht allein. Julius Frack gibt auch anderen Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Die Magic Pearls präsentieren die weibliche Seite der Illusion und setzen dabei auch auf gekonnte Choreografie. Mit Nataliia Vorona tritt eine weitere Frau auf die Bühne – oder schwebt über sie hinweg. Die Ukrainerin ist Luft-Akrobatin an den Ringen, dem Tuch und dem Trapez.

Harald Hentschel ist zuständig für kleine und mittlere Wunder in der Sparte Close-Up. Sammy Tavalis gibt den einfallsreichen und abgedrehten Moderator. Und dann ist da noch die Familie. Der Meister-Magier und die Kinder haben zwei Runden bei der indonesischen Version von »Ein Land sucht den Superstar« mitgemacht und zeigen, was sie drauf haben. Nach zwei Runden sind sie in Jakarta ausgestiegen, weil es wieder in die Heimat ging. (GEA)