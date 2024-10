Fragmente eines fünf bis 10 Meter hohen Götterdenkmals (Miniatur-Modell links), vorgestellt vom Archäologen Dr. Klaus Kortüm, Fördervereinschef Gerd Schollian und Grabungstechniker Thomas Schlipf. FOTO MEYER Foto: Meyer Fragmente eines fünf bis 10 Meter hohen Götterdenkmals (Miniatur-Modell links), vorgestellt vom Archäologen Dr. Klaus Kortüm, Fördervereinschef Gerd Schollian und Grabungstechniker Thomas Schlipf. FOTO MEYER Foto: Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.