Asiatische Hornisse in Tübingen angekommen

Das Lockmittel von Dirk Beerbaum nimmt die Asiatische Hornisse gerne an. Sie ist gut an ihrem schwarzen Oberkörper und den gelben Füßen zu erkennen.

TÜBINGEN. Dirk Beerbaum kann noch ganz genau den Zeitpunkt nennen: Am Dienstag, 29. Juli, 17.50 Uhr, hat er die asiatische Hornisse zum ersten Mal auf seinem Gütle auf der Tübinger Wanne gesehen. Nur wenige Meter entfernt von seinen Bienenvölkern war sie unterwegs. Seitdem bekommt er von ihr regelmäßig Besuch. Bisher geht sie nur zurückhaltend auf Bienenjagd. Der Imker lockt sie zu einem kleinen Glas gefüllt mit einer roten Flüssigkeit: Die Mischung besteht zu je einem Drittel aus Bier, Weißwein und Himbeersirup. Das fernöstliche Insekt scheint ganz offensichtlich Gefallen daran zu finden. Das Glas wird regelmäßig angeflogen. Aggressiv ist die Hornisse nicht. Sie lässt sich gut bei ihrem Imbiss aus geringer Entfernung beobachten. Auch Wespen naschen den Lockstoff. Honigbienen interessieren sich dagegen überhaupt nicht für das Gemisch.

Foto: Irmgard Walderich

Was der Imker dort aufgebaut hat, ist keine Falle. Er lockt die Insekten damit an, um beobachten zu können, wohin sie fliegen. Beerbaum will ihr Nest finden, um es anschließend zu zerstören. Die Hornisse ist eine Gefahr für seine Bienenvölker, da ist sich Beerbaum sicher. Sie fresse deutlich mehr Bienen als die einheimische, geschützte Art. Während ein einheimisches Hornissenvolk rund 3 Kilogramm Insekten pro Saison verschlingt, sind es bei der asiatischen Art 11 bis 20 Kilogramm, berichtet der Imker. Auch die Nester sind mit bis zu 3.500 Individuen deutlich größer. 300 bis 700 Individuen sind es bei der einheimischen Hornisse.

Auf Jagd geht sie vor allem im Herbst. Dann benötigt sie für den eigenen Nachwuchs Eiweiß. Für die Honigbienen ist das fatal. Ab der Sommersonnwende schrumpft ein Bienenvolk. Es beginnt die Aufzucht der Winterbienen. Um gut über den Winter zu kommen, werden ausreichend Individuen benötigt. Vor allem junge Bienenvölker, sind davon bedroht, zu viele Bienen zu verlieren. Deren Volksstärke ist noch gering. Lauern die Jäger zudem vor den Fluglöchern, fliegen die Honigbienen nicht mehr aus. Dann droht dem Volk Futtermangel und Tod.

Nester sollten nur von Profis entfernt werden

Beerbaum hat sich gut auf die Ankunft der Asiatischen Hornisse vorbereitet. Derzeit lernt er in einem Kurs in der Hohenheimer Landesanstalt für Bienenkunde, wie ein Nest entfernt werden kann. Das ist gar nicht so einfach und vor allem nicht ungefährlich. Als Laie sollte man tunlichst die Finger davon lassen. So friedlich das Insekt am Locktopf nascht, so aggressiv wird es, wenn das Nest angegriffen wird. Eine spezielle Ausrüstung wird dafür benötigt. Der einfache Imkerschleier schützt nicht vor Stichen der Hornisse. Ihre Stiche lösen außerdem oft allergische Reaktionen aus. Auch bei Menschen, die sonst nicht auf Bienen- oder Wespenstiche allergisch reagieren.

Der Tübinger Imker hat kaum den ersten Teil des Kurses absolviert, da war das Tier auch schon da. Jetzt ist er deutlich häufiger als sonst auf seinem Grundstück auf der Wanne anzutreffen. »Ich bin jetzt jede freie Minute im Garten«, sagt der 52-Jährige. Er kontrolliert, ob sich die Hornisse an seinen Bienen vergreift. Außerdem beobachtet er, wo die Hornissen hinfliegen und stoppt die Zeit, bis sie wiederkommt. Daran lässt sich errechnen, in welchem Umkreis sich das Nest befindet. »Das ist richtige Detektivarbeit.«

Beerbaum sorgt sich sehr um seine acht Bienenvölker. Schließlich ist er gerade dabei, eine Nebenerwerbsimkerei aufzubauen. Damit ihm die Hornisse keinen Strich durch die Rechnung macht, will er das Nest auf alle Fälle entfernen, sobald er es gefunden hat.

Art wird nicht mehr als invasiv eingestuft

Das Land Baden-Württemberg hat sich dagegen aus der Verantwortung herausgenommen. Die Hornisse wird nicht mehr als invasive Art eingestuft, sondern als »etabliert und verbreitet«. Nester müssen damit nicht mehr sofort entfernt werden. Das heißt aber auch, dass Grundstückseigentümer nun selbst die Nestentfernung bezahlen müssen, sollten sie das wünschen. Zuvor hat das Ministerium die Kosten getragen.

Nach wie vor sollte man Sichtungen auf der Meldeplattform der Landesanstalt für Bienenkunde melden. Nur so kann die Ausbreitung dokumentiert und erforscht werden. Auch Dirk Beerbaum bietet sein Fachwissen Interessierten an. Wer Rat benötige oder das Tier erleben will, darf sich gerne beim ihm per E-Mail unter dirk.beerbaum@t-online.de melden. (GEA)