Amphibien auf Wanderschaft: Mehrere Straßen im Kreis Tübingen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Je nach Wetter- und Höhenlage sowie standortklimatischen Bedingungen differieren die Laichwanderungen im Landkreis Tübingen. Aufgrund der aktuell milden und feuchten Witterung ist jedoch ab sofort mit ausgeprägten Amphibienwanderungen zu rechnen. Kälteeinbrüche unterbrechen diese Wanderungen.

Vor diesem Hintergrund werden in diesen Tagen bis zum 30. April folgende Straßen- und Wegabschnitte in den Nächten, zwischen 19 beziehungsweise 20 Uhr Sommerzeit und 7 Uhr am anderen Morgen, gesperrt: Bläsikelterweg oberhalb des Hofguts, Gemarkungen Derendingen, Mähringen und Wankheim (zwei fest installierte Schranken). Gemeindeverbindungsstraße Gomaringen-Öschingen, Salach/Aberwald (Sperrung mit mobilen Schranken). Gemeindeverbindungsstraße Wachendorf – Bietenhausen (Sperrung mit mobilen Schranken).

Im Zuständigkeitsbereich der großen Kreisstädte gibt es weitere Sperrungen. Die Schönbuchsteige zum Hofgut Einsiedel und der Verbindungsweg B 297/ Schönbuchsteige (Zufahrt zu den Baggerseeparkplätzen) in Kirchentellinsfurt werden durch fest installierte Schranken ganztags bis zum 30. April gesperrt. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Schranken an der Schönbuchsteige werden tagsüber sowie in Kältephasen durch eine lokale Initiative geöffnet und rechtzeitig wieder geschlossen. An weiteren Straßenabschnitten im Landkreis, die sich für eine Sperrung nicht eignen, wird mit Schildern auf die Tiere hingewiesen, das Tempo auf 30 km/h begrenzt oder Schrittgeschwindigkeit empfohlen. (pm)