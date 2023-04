Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/HERRENBERG. Aufgrund kurzfristiger Erkrankung von Stellwerkspersonal ist auf der Ammertalbahn am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch kein Zugbetrieb in den Nachtstunden möglich. Das teilte das Tübinger Landratsamt am Dienstagnachmittag mit. Der letzte Zug ab Tübingen fährt um 21.17 Uhr, der letzte Zug ab Herrenberg fährt um 21:48 Uhr. Danach wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der erste Zug fährt dann an beiden Tagen jeweils um 4.30 Uhr wieder. (pm)