Am Donnerstag stürmen Narren Rathäuser im Kreis Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Innenstadt werden am »Schmotzigen Donnerstag« auf dem Tübinger Marktplatz singen: Sie wollen Bonbons und Gummibärchen. Oberbürgermeister Boris Palmer empfängt die Kinder am Donnerstag, 16. Februar, ab 9.30 Uhr mit Süßigkeiten aus fairem Handel auf dem Marktplatz vor dem Rathaus.

Am Rosenmontag begrüßt er die Narren. Ob er den Meistern der Tübinger Zünfte den Rathausschlüssel übergibt, entscheidet ein Wortgefecht um die Herrschaft in der Stadt am Rosenmontag, 20. Februar, um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Mit dabei sind die Narrenzunft Tübingen, der Rosecker Fasnetsclub, die Tübinger Narren 99 und die Tübinger Steini. Auch die Ammerdaal Hexa, die Freie Deifels Hexa Tübingen und die Schlosszunft Tübingen nehmen an der Belagerung teil. Die Narrenfreunde Weilheim, die Narrenzunft Pfrondorf und die Schlosszunft Tübingen sind ebenfalls beim närrischen Treiben dabei.

In den Kreisgemeinden werden die Rathäuser am Donnerstag, 16. Februar, gestürmt. In Kusterdingen nehmen die Narren um 14.30 Uhr dem Bürgermeister auf dem Rathausplatz den Schlüssel ab.

Im Gomaringer Rathaus erwartet man die Käsperle und Schlosshexen ab 16.30 Uhr. In Kirchentellinsfurt erstürmen die Ranzenpuffer um 10.30 Uhr die Ortsverwaltung. In Nehren übernehmen die Rammertwölfe, Hexen und Nodle um 11 Uhr das Regiment. In Ofterdingen gehört das Rathaus ab 10 Uhr den Äckerlesmachern, Moritzlerupfern und Fürstenwaldhexen. In Mössingen fällt das Stürmen des Rathauses im Gedenken an den tödlich verunglückten Busfahrer dieses Jahr aus (der GEA berichtete). (GEA)