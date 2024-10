In Mössingen soll das Hoeckle-Areal künftig Wohnraum für über tausend Menschen bieten. Dies beschloss die Mitglieder des vorherigen Gemeinderats Ende April 2021. Das jüngst neu gewählte Gremium sollte am Montag über den von der Verwaltung vorgelegten Auslegungsbeschluss des Bebauungsplans abstimmen. Der Gemeinderat forderte nun Anpassungen.

Ein neues Wohnquartier auf einer alten Gewerbefläche: Das Gelände des ehemaligen Maschinenbauers Hoeckle an der Mössinger Karl-Jaggy-Straße. Foto: Manfred Grohe Ein neues Wohnquartier auf einer alten Gewerbefläche: Das Gelände des ehemaligen Maschinenbauers Hoeckle an der Mössinger Karl-Jaggy-Straße. Foto: Manfred Grohe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.