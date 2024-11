Mit neun Clustern geht die Uni Tübingen in die entscheidende Phase der Exzellenz-Initiative. Die Präsentationen für die Gutachter starten in der nächsten Woche

Tübingen war bei der Vor-Auswahl im Februar die erfolgreichste Uni in Deutschland (von links): Prorektor Peter Grathwohl, Rektorin Karla Pollmann und der Vorsitzende des Unirates, Bernhard Sibold wissen: Mindestens zwei Cluster müssen bewilligt werden, damit man den bisherigen Exzellenzstatus verteidigen darf. Foto: Joachim Kreibich Tübingen war bei der Vor-Auswahl im Februar die erfolgreichste Uni in Deutschland (von links): Prorektor Peter Grathwohl, Rektorin Karla Pollmann und der Vorsitzende des Unirates, Bernhard Sibold wissen: Mindestens zwei Cluster müssen bewilligt werden, damit man den bisherigen Exzellenzstatus verteidigen darf. Foto: Joachim Kreibich

