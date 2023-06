Über 40 Teams gehen die 100 Kilometer in Tübingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Hochschulsport der Universität Tübingen veranstaltet am Samstag, 24. Juni, auf dem Universitätssportgelände den traditionellen 100-Kilometer-Staffellauf. Bereits über 40 Teams (über 500 Läufer und Läuferinnen) haben sich zum Event angemeldet. Alte »Bekannte«, wie die Post SV Tübingen, die Schreinerei Jansen, die Random Walker, FAST FEET Tübingen, die Spitzbergdreppler (TSV Hirschau) und viele mehr sind wieder am Start, aber auch einige Schüler- und viele Universitätsmannschaften, stellen sich der Herausforderung.

Unter dem Motto »Laufen? Am liebsten gemeinsam!« können die Läufer an diesem Tag Teamgeist und Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Die Teams gehen mit zehn oder 15 Leuten an den Start. Gemeinsam laufen sie eine Strecke von 100 Kilometern in Form einer Stafette. Eine Runde umfasst 1.000 Meter. Auch Einzelpersonen können sich anmelden. Sie werden dann den Teams zugeteilt, denen noch Läufer fehlen.

Neben Lauferlebnis noch Zusatzprogramm

Der Startschuss fällt um 14 Uhr hinter der Universitätssporthalle in der Alber-straße und wird von Frau Dr. Daniela Harsch (Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur) durchgeführt. Für die Laufstrecke ist der Post SV Tübingen unter der Federführung von Helmut Helten verantwortlich. Neben einem besonderen Lauferlebnis erwartet die Teilnehmenden und Zuschauenden ein großes Zusatzprogramm. Die medizinische Versorgung übernimmt die Loretto Klinik. Bei der Massage stellen in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler der PT Akademie für Physiotherapie der BG Tübingen ihr Wissen unter Beweis und lockern die Läufer und Läuferinnen zwischendurch auf. Für das liebliche Wohl ist gesorgt, und auch die Kinder können sich beim Kinderprogramm austoben. Alle Interessierten sind eingeladen, vorbeizukommen.

Die Anmeldung läuft noch bis heute über die Homepage des Hochschulsports. (eg)